Оборот пищевой промышленности Москвы в первом квартале 2024 года вырос на 11%
Оборот пищевой промышленности Москвы в первом квартале 2024 года вырос на 10,7%, превысив отметку в 186 миллиардов рублей, сообщила глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Из этого объема более 22% – 41,3 миллиарда рублей – приходится на мясоперерабатывающие предприятия; 15%, или 28 миллиардов рублей, – на производителей молочной продукции; 14%, или 25,8 миллиарда рублей, – на предприятия, выпускающие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия», – рассказала она.
Наибольший рост показали мукомольные заводы и производители круп (82%), производства напитков (48%), молочные предприятия (29%), а производители хлеба увеличили оборот на 22%.
В целом пищевая промышленность занимает почти 11% в общем обороте обрабатывающей сферы без учета нефтегазового сектора. На Москву пришлось 6,3% пищевой промышленности всего оборота по стране.
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