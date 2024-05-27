Оборот обрабатывающей промышленности Москвы вырос в 1,5 раза за первый квартал
В Москве в первом квартале 2024 года оборот обрабатывающей промышленности (без учета нефтегазового сектора) вырос на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила заместитель мэра столицы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
По ее словам, оборот отрасли составил 1,7 триллиона рублей.
«Почти четверть объема, или 420 млрд рублей, обеспечили производители высокотехнологичной продукции», - сказала Багреева.
Речь идет о компьютерах, электронных и оптических изделиях, пояснила заммэра. Вместе с тем предприятия пищевой промышленности заработали 186,8 млрд рублей (11% оборота отрасли), а фармацевтическая промышленность – 106 млрд рублей (6,2%).
Малые предприятия заработали в первом квартале около 626 млрд рублей, превысив в 2.5 раза показатели прошлого года, добавила Багреева.
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