Оборот обрабатывающей промышленности Москвы вырос почти на 22% за год

Оборот обрабатывающих производств российской столицы вырос на 21,7% за девять месяцев текущего года в сопоставимых ценах к январю – сентябрю 2023 года. Без учета нефтяного сектора в денежном выражении показатель достиг 5,2 триллиона рублей. Такую статистику обнародовала заместитель мэра Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Растущий производственный сектор является источником инновационной активности в городе, создает высококвалифицированные рабочие места, формирует устойчивый спрос на бизнес-услуги. За девять месяцев 2024-го обороты отрасли без учета нефтегазового сектора достигли 5,2 триллиона рублей, почти на 22 процента превысив показатель аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах», - отметила заммэра.

Около 17% вышеозначенного объема — почти 854 миллиарда рублей — пришлось на производителей высокотехнологичной продукции: оптики, электроники, высокоточных устройств. Пищевая промышленность дала 582,2 миллиарда рублей, или 11,2% отраслевого оборота. Еще 7,8% процента (403,2 миллиарда рублей) – на счету фармацевтики. В общей сложности Москва дает около 10% процентов общероссийского оборота обрабатывающей промышленности без учета нефтегазового сектора. Лидерами роста по итогам трех кварталов стали высокотехнологичные производства: их обороты выросли в 2,4 раза год к году.

Большой вклад в развитие обрабатывающей промышленности вносит малый бизнес. Вклад малых предприятий в общий оборот отрасли составляет 28%, их оборот за девять месяцев превысил 1,4 триллиона рублей - на 61% больше результата по итогам трех кварталов 2-23 года.

Устойчивое развитие промышленного сектора города в немалой степени обусловлено эффективными инструментами поддержки. Как недавно объявил Сергей Собянин, в 2025 году на прямую финансовую поддержку столичной экономики будет направлено 23,9 миллиарда рублей из бюджета Москвы в форме субсидий и грантов. Еще 60,7 миллиарда рублей выделят на создание инфраструктуры для запуска новых производств.

