Оборот московских производителей химической продукции вырос на 13% за год
В первом полугодии текущего года оборот столичных производителей химической продукции достиг 135,5 млрд рублей, что на 13,4% больше, чем в первом полугодии прошлого года в сопоставимых ценах. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.
По ее словам, продукция столичной химической промышленности востребована по всей России. Багреева добавила, что на московский химпром приходится около 4% от общего оборота отрасли в России, а также свыше 4% оборота обрабатывающей промышленности столицы без учета нефтегазовой отрасли.
Наибольшую долю в отраслевом обороте дает производство химических веществ для медицинских и промышленных изделий, синтетического каучука, пластмасс и красителей. На втором месте — производители бытовой химии, парфюмерии и косметики, на третьем месте — изготовители лакокрасочных материалов. Среди лидеров роста — изготовители средств защиты растений и производители химических волокон.
На малые предприятия приходится свыше трети оборота отрасли в Москве, 65% отраслевого оборота обеспечивают средние и крупные заводы.
По поручению мэра Сергея Собянина в столице реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Москвы для российских промышленников. В городе созданы комфортные условия для развития предприятий, бизнес может воспользоваться широким набором городских мер поддержки: льготными кредитами, целевыми займами, субсидиями и другими.
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