Оборот IT-компаний Москвы вырос на 38% за год

Оборот столичного IT-сектора в январе – сентябре этого года превысил 3,1 трлн рублей и вырос на 38,2% в сопоставимых ценах по сравнению с тремя кварталами 2023 года, сообщила заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она отметила, что IT-сектор является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей. В условиях санкций все больше отечественных компаний переходит на российские сервисы и продукты, такие как хостинг, программное обеспечение (ПО), облачные хранилища данных и другие. По словам Багреевой, спрос на отечественные IT-продукты увеличивается во всех секторах экономики столицы – от торговли до логистики, где идет автоматизация бизнес-процессов.

Заммэра подчеркнула, что из 3,1 трлн рублей свыше 2,1 трлн рублей (68,4%) оборота отрасли обеспечили компании, которые заняты IT-консалтингом и разработкой программного обеспечения. За год он вырос на 36%, указала Багреева. При этом на создателей хостинг-провайдеров, баз данных, операторов web-платформ и другие IT-компании приходится почти 1 трлн рублей (31,6%) оборота. По сравнению с тремя кварталами прошлого года он вырос на 43,1%.

Свыше 84% оборота сектора обеспечили средние и крупные IT-компании – 2,6 трлн рублей. Их выручка за год выросла на 40%. На малые предприятия приходится почти 16% отраслевого оборота, или 0,5 трлн рублей, что на 29% больше, чем за девять месяцев 2023 года.

В Реестре российского программного обеспечения Минцифры РФ зарегистрировано более 8,8 тысячи единиц разработанного в Москве ПО от почти 3,1 тысячи столичных правообладателей. Это 38,5% от общего числа включенного в реестр российского ПО. При этом порядка 3,3 тысячи столичных программных решений было добавлено в реестр с начала 2022 года.

Разработчикам и заказчикам отечественного ПО доступен широкий спектр финансовых и регуляторных мер поддержки. В Москве это, в частности, льготное кредитование для IT-компаний и налоговые льготы, а также освобождение аккредитованных IT-компаний от налогового и валютного контроля до конца года.

