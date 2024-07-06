Объем строительства по программе создания рабочих мест вырос более чем на 60%

В первом полугодии 2024 года общий объем согласованного строительства вырос почти на 60% в сравнении с итогами 2023 года. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, показатели превысили 5 млн квадратных метров. Он также отметил, что в рамках программы в Москве возведут более 170 промышленных и офисных комплексов, логистических и торговых центров, а также образовательные учреждения для детей и поликлиники.

«Программа мэра Москвы Сергея Собянина по стимулированию создания мест приложения труда позволяет снижать маятниковую миграцию и уменьшает нагрузку на транспортную инфраструктуру города. За первые полгода 2024 года по сравнению с итогами 2023-го объем согласованного строительства в рамках программы вырос более чем на 60%», - добавил Ликсутов.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов сообщил, что сейчас в городе более 60 объектов нежилой недвижимости общей площадью свыше миллиона квадратных метров находятся в активной фазе строительства, а еще сто проектируются. Он заметил, что в целом благодаря этой программе в столице появится более 218 тысяч рабочих мест для специалистов различных отраслей экономики.

По словам Гарбузова, после начала реализации программы в 2020 году девелоперы построили по ней уже 15 объектов, в том числе три технопарка и комплекс по производству модульных зданий. Это помогло создать для жителей столицы более восьми тысяч новых рабочих мест.

К тому же правительство Москвы и инвесторы заключили свыше 100 соглашений, предполагающих строительство новых коммерческих промышленных и социальных объектов.



