Объем производства продуктов питания в Москве вырос почти в 2,6 раза

За первые четыре месяца текущего года предприятия столицы, которые выпускают продукты питания, увеличили объемы производства почти в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года благодаря поддержке города. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что свыше 290 предприятий в Москве выпускают продукты питания, которые идут не только на внутренний рынок, но и на экспорт. В частности, продукты поставляются в страны СНГ, Персидского залива и Китай. По словам Ликсутова, в 2023 году география поставок расширилась: компании вышли на рынки Ливии. Ливана и Сейшел. Так, выпуск молочной продукции увеличился на 18%, а хлебобулочных и мучных кондитерских изделий – более чем на 14%.

Особенно заметен рост производства в натуральном выражении мяса и субпродуктов – более чем в 3,2 раза. В свою очередь выпуск продукции из рыбы вырос более чем в 1,7 раза, муки – в 1,3 раза. При этом объем отгруженной продукции за четыре месяца увеличился на 22,4% и составил порядка 240 млрд рублей. Вместе с тем город активно поддерживает столичных промышленников, предоставляя свыше 20 антикризисных инструментов.

Министр правительства Москвы, глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что за первый квартал более 50 производств, в частности пищевых, получили поддержку центра «Моспром». По его словам, центр помогает городским компаниям проводить анализ новых целевых рынков и выходить на них, а также подбирать потенциальных зарубежных покупателей продукции. Кроме того, центр организовывает зарубежные бизнес-миссии и проводит переговоры.



