Объем инвестиций фармпредприятий ОЭЗ «Технополис Москва» вырос в 1,6 раза

Фармацевтические компании — резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» за первые шесть месяцев 2026 года вложили в городскую экономику более 5,8 миллиарда рублей. Эта сумма оказалась в 1,6 раза выше прошлогодних показателей за тот же отрезок времени, сообщил мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина в столице формируется современный фармацевтический кластер. Центром развития отрасли является ОЭЗ “Технополис Москва”, где уже производят широкий перечень инновационных лекарственных препаратов для борьбы с онкологическими, кардиологическими, эндокринными, аутоиммунными и другими заболеваниями. В январе-июне 2026 года 15 предприятий-резидентов инвестировали более 5,8 миллиарда рублей. За все время работы фармацевтические компании, локализовавшие свои мощности в столичной ОЭЗ, вложили в экономику города 70 миллиардов рублей», — сообщил заммэра.

Основной объем инвестиций обеспечил разработчик биоаналогов и инновационных лекарств от онкологии, диабета, кардио- и аутоиммунных патологий. Организация, чей портфель включает семь готовых и два тестируемых препарата, направила на развитие свыше 2,5 миллиарда рублей. Еще 1 миллиард рублей вложил создатель препаратов из плазмы крови. Около 900 миллионов рублей инвестировал производитель медикаментов, выпускающий порядка 100 международных непатентованных наименований широкого спектра действия — от антимикробных средств до лекарств против болезней ЖКТ и дыхательной системы.

В данный момент на площадке ОЭЗ идет активное расширение главного фармацевтического кластера страны. Мэр Москвы Сергей Собянин лично проинспектировал возведение двух новых высокотехнологичных объектов. Это комплекс «Артселленс», нацеленный на выпуск клеточных продуктов, препаратов на базе моноклональных антител и РНК, а также новый цех завода «Велфарм-М», где запустят сквозное производство гормональных, онкологических и аутоиммунных лекарственных средств.

