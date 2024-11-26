Объем городских закупок у малого бизнеса превысил 550 млрд рублей

С начала города московские заказчики приобрели у малого бизнеса товаров и услуг на сумму в 552,6 миллиарда рублей, рассказала заместитель мэра, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«За 10 месяцев этого года московские заказчики подписали с малым бизнесом договоры на сумму более 552 миллиардов рублей, превысив показатель января — октября прошлого года на 33%», - отметила она.

По ее словам, за последние 20 лет этот показатель превысил три миллиона рублей, на Москву приходится около 15% всех закупок у малого бизнеса в РФ. Повышенный интерес в столице проявили к услугам по благоустройству общественных пространств, спросом пользовались дорожные работы, монтаж конструкций, а также коммунальная техника.

Со своей стороны, глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов добавил, что такие показатели закупок говорят о том, что регулирование контрактной системы проходит успешно. Малый бизнес активно участвует в этом процессе, а власти создают необходимые для этого условия.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что открытый доступ малого бизнеса к госзакупкам позволяет расширять географию продаж и увеличивать прибыль.

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ФОТО: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

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