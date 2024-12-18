Объекты образования построят в ТиНАО по 35 договорам между городом и инвесторами
В Москве будет создано более 43 тысяч школьных и дошкольных мест в Троицком и Новомосковском административных округах столицы в рамках заключенных с инвесторами соглашений по развитию городской инфраструктуры. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Всего с инвесторами заключили 35 договоров на строительство образовательных объектов в ТиНАО. Благодаря этому в округах уже появилось 22 учреждения. Еще 18 объектов находятся на стадии строительства, а по 46 идет процесс подготовки и согласования проектов», – уточнил заместитель мэра.
Он также отметил, что все учреждения, которые строят по договорам с инвесторами, по завершении строительства будут переданы в систему столичного образования.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что новый образовательный комплекс общей площадью около 14 тысяч квадратных метров возведут на территории ЖК «Первый Саларьевский», кроме того, еще два комплекса суммарной площадью свыше 55 тысяч квадратных метров появятся рядом с ЖК «Прокшино» в Коммунарке.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как предприниматели задействованы в развитии социальной инфраструктуры столицы.
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