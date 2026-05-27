Новый жилой комплекс построят в Северо-Западном административном округе Москвы
Новый жилой комплекс появится в районе Хорошево-Мнёвники на северо-западе Москвы. Как сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков, согласован проект строительства первой очереди жилого комплекса рядом с Карамышевской набережной, по адресу: 3-й Силикатный проезд, владение 3.
«Документация предусматривает возведение двух башен, объединенных стилобатом, в котором откроются магазины, кафе и детский сад на 150 мест. В комплексе запроектировано более 660 квартир, в подземной части оборудуют паркинг на 260 машино-мест», – рассказал Щербаков.
Фасады нового ЖК напоминают кристаллы, которые станут блистать на берегу реки. Для воплощения этой концепции архитекторы использовали комбинацию таких приёмов, как организация фасада ярусами, смещение окон, горизонтальные и вертикальные акценты из металла, объемные навершия из цветного стекла. В сумерках силуэт зданий подчеркнёт интеллектуальная архитектурная подсветка.
Во дворе и на прилегающей территории проложат пешеходные маршруты, оборудуют зоны отдыха, обустроят детские игровые и спортивные площадки.
Жилой комплекс на Карамышевской набережной будет интегрирован в сложившуюся застройку кластера «Большой Сити». Рядом расположены станция метро «Народное Ополчение», объекты социальной и торговой инфраструктуры. Транспортная доступность обеспечивается выездом на Звенигородское шоссе.
