Новый жилой комплекс построили по реновации на улице Краснодонской в Москве

Новый дом в рамках программы реновации ветхого жилья построили на Краснодонской улице (район Люблино). Общая площадь новостройки — более 41 тысячи квадратных метров. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Из 348 квартир суммарной площадью более 20 тысяч «квадратов» четыре приспособили для маломобильных москвичей. На нежилом первом этаже откроются объекты социально-бытового назначения. «Недалеко от новостройки находятся станция метро “Братиславская”, а также образовательные учреждения, объекты здравоохранения, магазины и кафе», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

На фасаде размещены корзины для кондиционеров, а входные группы украсили витражами. Также рабочие благоустроили и озеленили прилегающую территорию.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о том, как идет переселение по программе реновации в районе Покровское-Стрешнево. Градоначальник также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

