Новый жилой комплекс построили по реновации на улице Краснодонской в Москве
Новый дом в рамках программы реновации ветхого жилья построили на Краснодонской улице (район Люблино). Общая площадь новостройки — более 41 тысячи квадратных метров. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Из 348 квартир суммарной площадью более 20 тысяч «квадратов» четыре приспособили для маломобильных москвичей. На нежилом первом этаже откроются объекты социально-бытового назначения. «Недалеко от новостройки находятся станция метро “Братиславская”, а также образовательные учреждения, объекты здравоохранения, магазины и кафе», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
На фасаде размещены корзины для кондиционеров, а входные группы украсили витражами. Также рабочие благоустроили и озеленили прилегающую территорию.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о том, как идет переселение по программе реновации в районе Покровское-Стрешнево. Градоначальник также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.
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