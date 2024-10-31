Новый жилой дом построят по программе реновации в районе Котловка
В рамках программы реновации в Москве построят новостройку в районе Котловка, рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«Москомэкспертиза согласовала очередной проект строительства многоквартирного дома по программе реновации. В здании запроектировано 368 квартир, часть из которых оборудуют для маломобильных граждан, а также нежилые помещения коммерческого назначения», – добавил он.
Согласно проекту, новый дом будет состоять из двух секций, объединенных общей подземной частью. На первом этаже здания предусмотрены помещения коммерческого назначения с отдельными входами с улицы.
В соответствии с современными нормами противопожарной безопасности лестничные клетки в доме спроектированы незадымляемыми, а также в каждой секции будет лифт, оборудованный для перевозки пожарных подразделений. Квартиры оборудуют автоматическими системами противопожарной сигнализации.
По словам мэра столицы Сергея Собянина, на программу реновации в проекте бюджета на три года заложены 1,2 триллиона рублей.
Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, предусматривает расселение 5176 домов. В 2023 году было передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение более 47 тысяч человек. По поручению Собянина, темпы реализации программы были увеличены вдвое.
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