Новый жилой дом построят по программе реновации в районе Котловка

В рамках программы реновации в Москве построят новостройку в районе Котловка, рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.



«Москомэкспертиза согласовала очередной проект строительства многоквартирного дома по программе реновации. В здании запроектировано 368 квартир, часть из которых оборудуют для маломобильных граждан, а также нежилые помещения коммерческого назначения», – добавил он.



Согласно проекту, новый дом будет состоять из двух секций, объединенных общей подземной частью. На первом этаже здания предусмотрены помещения коммерческого назначения с отдельными входами с улицы.



В соответствии с современными нормами противопожарной безопасности лестничные клетки в доме спроектированы незадымляемыми, а также в каждой секции будет лифт, оборудованный для перевозки пожарных подразделений. Квартиры оборудуют автоматическими системами противопожарной сигнализации.



По словам мэра столицы Сергея Собянина, на программу реновации в проекте бюджета на три года заложены 1,2 триллиона рублей.



Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, предусматривает расселение 5176 домов. В 2023 году было передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение более 47 тысяч человек. По поручению Собянина, темпы реализации программы были увеличены вдвое.

