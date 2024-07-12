Новый учебный корпус в Москве разукрасили граффити
О завершении отделочных работ в новом учебном корпусе, который возводится на улице Правды в Москве, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, сейчас специалисты приступили к установке внутренних и наружных инженерных систем.
«Выполняются работы по благоустройству территории учебного учреждения. Зону игровых площадок художники оформили яркими граффити», – отметил глава департамента.
В новом учебном корпусе после сдачи в эксплуатацию предполагается обучение 200 школьников и 200 дошкольников. В помещениях, рассчитанных на учащихся общеобразовательной школы будут предусмотрен пищеблок полного технологического цикла и медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда, медиатека с зоной читальных мест и спортзал.
В дошкольном отделении оборудуют восемь групповых ячеек, каждая из которых будет разграничена раздвижной трансформируемой перегородкой спальню на буфет, игровую и спальню. Также для дошкольников предусмотрены музыкальный и спортивный залы, помещения для кружков и развивающих занятий.
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