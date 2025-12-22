Новый участок МСД улучшит транспортную доступность пяти районов на юге Москвы

Новый участок Московского скоростного диаметра (МСД) позволит перераспределить автомобильные потоки, что снизит транспортную нагрузку на Каширское шоссе, Пролетарский проспект, Кавказский бульвар и несколько улиц. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Василий Десятков.

«В настоящее время работы развернуты на всех участках дополнительного маршрута Московского скоростного диаметра от Кантемировской улицы до Павелецкого направления Московской железной дороги. Завершить строительство мы планируем в 2026 году», – уточнил он.

По словам Десяткова, ввод участка МСД повысит транспортную доступность сразу пяти районов столицы – Царицына, Москворечья-Сабурова, Бирюлева Западного, Бирюлева Восточного, Орехова-Борисова Северного.

На данный момент продолжается укрупнительная сборка пролетного строения будущего путепровода через пути второго Московского центрального диаметра.

Реализация проекта позволит соединить шестой и восьмой участки трассы с выездом на Бакинскую улицу и с последующим выездом на трассу М-4 «Дон», что завершит формирование юго-восточного участка скоростного диаметра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о строительстве и реконструкции дорог вдоль путей МЦД-4 в Очакове-Матвеевском.

