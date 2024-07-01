Новый треугольный бизнес-центр построят в районе Щукино в Москве

В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в Москве в районе Щукино возведут деловой комплекс, где появится более 600 рабочих мест. Об этом заявил министр столичного правительства, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

«В 2023 году город заключил с инвестором соглашение, по условиям которого девелопер в обмен на льготу при переоформлении земельного участка под возведение жилых домов построит на территории бывшей промзоны «Октябрьское Поле» бизнес-центр, куда смогут трудоустроиться более 600 человек», – рассказал Овчинский.

Восьмиэтажный бизнес-центр расположится на улице Берзарина.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что бывшая промзона «Октябрьское Поле» стала первым местом, на которое был заключен договор с инвестором о комплексном развитии в 2020 году. Здесь будет построено более 180 тысяч квадратных метров недвижимости, подчеркнул он.

Уже сейчас на объекте завершены монолитные работы, ведется монтаж инженерных и коммуникационных систем.

Гендиректор «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова, в свою очередь, отметила, что новый договор позволит обустроить комфортный район для граждан.

