Новый треугольный бизнес-центр построят в районе Щукино в Москве
В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в Москве в районе Щукино возведут деловой комплекс, где появится более 600 рабочих мест. Об этом заявил министр столичного правительства, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.
«В 2023 году город заключил с инвестором соглашение, по условиям которого девелопер в обмен на льготу при переоформлении земельного участка под возведение жилых домов построит на территории бывшей промзоны «Октябрьское Поле» бизнес-центр, куда смогут трудоустроиться более 600 человек», – рассказал Овчинский.
Восьмиэтажный бизнес-центр расположится на улице Берзарина.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что бывшая промзона «Октябрьское Поле» стала первым местом, на которое был заключен договор с инвестором о комплексном развитии в 2020 году. Здесь будет построено более 180 тысяч квадратных метров недвижимости, подчеркнул он.
Уже сейчас на объекте завершены монолитные работы, ведется монтаж инженерных и коммуникационных систем.
Гендиректор «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова, в свою очередь, отметила, что новый договор позволит обустроить комфортный район для граждан.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru