Новый торгово-развлекательный центр построили в Раменках

Инвестор построил многофункциональное здание ТРЦ «Арфа» в районе Раменки (ЗАО) площадью свыше 14 тысяч «квадратов». Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Объект возвели в жилом квартале на Мичуринском проспекте. В пешей доступности находятся станции метро «Ломоносовский проспект» и «Раменки».

«В торгово-развлекательном комплексе три наземных и подземный этаж, где запроектированы автопарковка на 96 машино-мест, мойка и сервисный центр для обслуживания автомобилей», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

На первом этаже разместятся магазины ретейла, химчистка, аптека и ресторан, на втором и третьем этажах — фитнес-клуб, офисы и фудкорт.

При облицовке фасада разновысотного здания использовались вставки из стемалита и фасадные кассеты.

Строительство социальных объектов отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

