Новый торгово-развлекательный центр построили в Раменках
Инвестор построил многофункциональное здание ТРЦ «Арфа» в районе Раменки (ЗАО) площадью свыше 14 тысяч «квадратов». Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Объект возвели в жилом квартале на Мичуринском проспекте. В пешей доступности находятся станции метро «Ломоносовский проспект» и «Раменки».
«В торгово-развлекательном комплексе три наземных и подземный этаж, где запроектированы автопарковка на 96 машино-мест, мойка и сервисный центр для обслуживания автомобилей», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
На первом этаже разместятся магазины ретейла, химчистка, аптека и ресторан, на втором и третьем этажах — фитнес-клуб, офисы и фудкорт.
При облицовке фасада разновысотного здания использовались вставки из стемалита и фасадные кассеты.
Строительство социальных объектов отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru