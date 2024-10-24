Новый торгово-развлекательный комплекс построят в Коммунарке
В Коммунарке появится новый торгово-развлекательный комплекс (ТРК), согласован проект его возведения. Об этом рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
По его словам, два четырехэтажных корпуса ТРК будут связаны общей подземной частью и крытыми переходами.
В первом корпусе появится фудкорт с посадочными местами и зонами для арендаторов, а также технологическими помещениями. Вдоль лестниц с первого по второй этаж проектом предусмотрены площадки для отдыха. На третьем этаже будут находиться технические помещения и офис службы эксплуатации, на четвертом — открытая кровля с декоративным водоемом и ресторан с летней террасой.
Во втором корпусе предусмотрены магазины, кафетерий, конференц-зал и открытая кровля для развлекательных мероприятий, которые также будут проводиться в зоне фудкорта и в пространстве вестибюлей ТРК.
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