Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва» наладит на площадке выпуск онкопрепаратов

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» появится производство современных лекарственных средств, включая препараты для лечения онкологии. Новое предприятие планирует выпускает 258 тысяч упаковок в год, а инвестиции в площадку превысят 226 миллионов рублей. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в ОЭЗ формируется крупнейший в стране фармацевтический кластер, который объединит 14 лидеров отрасли. Общая площадь действующих производств превышает 170 тысяч кв м, а объем инвестиций составляет более 70 миллиардов рублей», — сообщил он.

По его словам, новая компания создаст 100 рабочих мест и запустит производство современной фармацевтической продукции.

Генеральный директор фирмы «Аметех» Андрей Колокольцов уточнил, что основной фокус будет на сложных и высокотехнологичных лекарствах, которые не производятся в РФ. Статус резидента в ОЭЗ «Технополис Москва» позволяет бизнесу вырасти за счет сформированной экосистемы, которая объединяет главные технологические производства и научные коллективы, добавил он.

В 2026 году ОЭЗ «Технополис Москва» отметила свой 20-летний юбилей со дня основания. За это время она прошла путь развития от площадки для старта инновационных проектов в ключевой центр российской промышленности и центр притяжения компаний, формирующих технологический суверенитет РФ. На данный момент на 10 площадках ОЭЗ «Технополис Москва» общей площадью 430 га расположено производство более 240 высокотехнологичных предприятий, представляющих отрасли микроэлектроники, приборостроение, биомедицину, IT и робототехники.

Москва дает все необходимое для поддержания технологического суверенитета страны. Благодаря городским решениям и мерам поддержки резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» увеличивают выпуск инновационной продукции и расширяют присутствие на глобальных рынках. Это вносит вклад в реализацию национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

