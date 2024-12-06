Новый раздел «Произведено в Москве» появился на портале поставщиков
О появлении нового раздела «Произведено в Москве» на портале поставщиков сообщила заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева. Она рассказала, что признак «Произведено в Москве» устанавливается на товар автоматически при условии, что в качестве изготовителя указана организация, имеющая производственные площадки только на территории столицы.
«Многие заказчики сознательно выбирают продукцию московских предприятий, отдавая должное ее высокому качеству и конкурентным ценам. Для того, чтобы облегчить поиск этих товаров среди почти трех миллионов наименований, в каталоге стандартных товарных единиц ввели специальный раздел «Произведено в Москве»», - пояснила заместитель мэра.
По её словам, он позволяет сразу находить нужные товары без необходимости просматривать весь ассортимент, а также повышает удобство в использовании каталога и улучшает позиционирование столичных брендов на портале поставщиков.
На начало декабря 2024 года этом разделе находилось свыше 20 тысяч стандартных товарных единиц от примерно 1,7 тысячи столичных предприятий.
В департаменте информационных технологий города Москвы проинформировали, что для удобства работы с каталогом на портале поставщиков используются встроенные сервисы и инструменты, в том числе технологии искусственного интеллекта.
«Так, при заполнении карточки нового товара нейросеть определяет его категорию по загруженному изображению и находит соответствия между похожими предложениями», - отметили в департаменте.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru