Новый общественно-деловой центр построят на юге Москвы

Новый общественный центр появится на набережной Марка Шагала (Даниловский район, ЮАО), его площадью составит примерно 6700 квадратных метров. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



В новом здании откроются магазины, рестораны, кафе, коворкинг, выставочные залы и детская зона. Проектом предусмотрен подземный паркинг на 48 машино-мест. Между этажами можно будет перемещаться и по лестницам, и в лифте. «Отличительной чертой внутреннего пространства станет центральный внутренний двор с живыми растениями. На крыше застройщик благоустроил всесезонную террасу с панорамным видом на Москву-реку. Там организованы зоны отдыха, обустроено озеленение, ограждение террасы выполнено из блоков безопасного стекла», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



При облицовке здания использовались панорамное остекление, декоративная штукатурка и панели из нержавеющей стали, так, чтобы новый центр стал гармоничной частью окружающего ландшафта.

