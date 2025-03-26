Новый музейный комплекс появится в Басманном районе Москвы

Инвестор построит новый музейный комплекс с концертным залом в Басманном районе столицы на Малой Почтовой улице, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



Экспозиции музея, площадь которого будет превышать 26 тысяч квадратных метров, расположится на нескольких нижних этажах. В подземной части музея будет оборудована парковка. Концертный зал на 336 мест разместится на втором этаже. Также на втором этаже будут расположены артистические, гримерные, помещения для хранения музыкальных инструментов.



«В музейном комплексе предусмотрены выставочные залы западноевропейской живописи, струнно-смычковых инструментов, русского искусства после 60-х годов, мемориальной квартиры Анны Ахматовой и музей книги. Реализацию проекта планируют завершить в 2028 году», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.



На верхних этажах 15-этажного здания будут офисы сотрудников и администрации, а также архив и переговорная. Кроме того, там расположатся мастерская по дереву, монтировочный цех живописи, реставрационные мастерские, фотолаборатория, фондохранилище и другие функциональные помещения. На последнем этаже комплекса планируется разместить ресторан.

