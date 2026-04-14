Новый корпус Курчатовской школы запланирован к открытию 1 сентября
1 сентября в районе Покровское-Стрешнево запланировано открытие нового корпуса Курчатовской школы. Об этом сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
«В этом уникальном по архитектуре и оснащению здании на Волоколамском шоссе смогут учиться 815 школьников 1-11-х классов. Это будет одновременно школа с закрытой территорией, общественный центр и часть единой городской среды», — отметил Собянин.
В пятиэтажном здании площадью 16,5 тысячи квадратных метров создадут комфортное и безопасное пространство для школьников, в том числе безбарьерную среду для детей с особенностями здоровья. Для учащихся и педагогов оборудуют универсальные и специализированные учебные кабинеты, современные лабораторно-исследовательские комплексы, ИТ-полигон, медиатеки, трансформируемые спортивные залы и многофункциональное светлое пространство.
Главной идеей проектировщиков было создание эффекта парящего здания, вытянутого вдоль берега реки. Первый этаж оформят витражным остеклением, а основные несущие конструкции разместят ближе к центру здания, благодаря чему будет казаться, что верхние этажи висят над землей.
Внешне школа будет напоминать исследовательский центр. На кровле здания разместится открытая терраса со смотровой площадкой с видом на Москву-реку, где можно будет проводить занятия и различные мероприятия. Внутри же все будет обустроено по принципу школы-города: вместо коридоров сделают «улицы» и рекреации, разместят многоуровневый атриум-амфитеатр.
Возле школы оборудуют круговую беговую дорожку на четыре полосы, площадки для игры в футбол, баскетбол и волейбол, место для прыжков в длину.
Финансирование работ по строительству школы осуществляется за счёт девелопера MR в рамках проекта строительства жилого квартала «Сити Бэй».
