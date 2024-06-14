Новый корпус детской больницы святого Владимира в Москве готов наполовину

В московском районе Сокольники появится новый корпус детской больницы святого Владимира, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Объект готов более чем наполовину, завершить строительство планируется в 2025 году», – сказал Загрутдинов.

По его словам, работы по закрытию теплого контура здания уже завершены, начался монтаж лифтового оборудования, завершается монтаж фасадов, идут работы по устройству внутренних инженерных коммуникаций.

Новый корпус больницы станет одним из главных экспертных центров по лечению детей, подчеркнул руководитель департамента, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы.

Общая площадь здания составит около 56 тыс. кв.м. Там будет 570 коек, 15 современных операционных, 20 отделений стационара, центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа, отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных. В больнице установят аппараты МРТ и КТ, а также другую медицинскую технику.

