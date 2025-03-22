Новый храм в районе Марьино построят к концу 2025 года
В Москве строительство храма в честь святого праведного Симеона Верхотурского в Марьине завершат в конце 2025 года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Храм строится в современном переосмыслении московского барокко XVII‒XVIII веков. Он рассчитан на пребывание 500 прихожан. В нем предусмотрены – нижний храм, актовый зал и технические помещения. К пятикупольному храму примыкает приходской дом, над которым установлена колокольня.
«Сейчас ведется кирпичная кладка барабана, в мае будут установлены купола и кресты. Одновременно строители приступили к работам по наружным сетям. Ввод храма в эксплуатацию запланирован на конец 2025 года», – рассказал глава департамента.
В настоящее время в рамках реализации Программы строительства храмовых комплексов на территории Москвы в период с 2014 года введено в эксплуатацию 120 объектов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru