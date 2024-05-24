Новый дом по программе реновации появится в СВАО в 2026 году

Новый дом по программе реновации появится на Ярославской улице (Алексеевский район, СВАО) в 2026 году. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

На вентилируемых фасадах пятисекционного дома переменной этажности с подземным паркингом появятся корзины для кондиционеров, а входные группы украсят витражами.

Из 442 квартир десять приспособят для маломобильных жильцов — расширят дверные проемы и коридоры, установят специальную сантехнику, расположат на доступном уровне оконные ручки, дверной глазок и розетки.

На нежилом первом этаже будут находиться лифтовые холлы, вестибюли, почтовые ящики, кладовые для инвентаря и технические помещения. Современные лифты оборудуют тактильными и визуальными средствами информации. Новый дом оборудуют видеонаблюдением, пожарной сигнализацией, а также системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

Вход в здания и полы первого этажа выполнят в один уровень с поверхностью земли для удобства родителей с колясками и маломобильных жильцов, а шероховатая плитка защитит от скольжения. Также строители благоустроят и озеленят придомовую территорию.

