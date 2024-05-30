Новый дом по программе реновации появится на юге Москвы в 2025 году
Новый дом в рамках программы реновации построят на Варшавском шоссе (район Нагатино-Садовники, ЮАО) в 2025 году, заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Из 192 квартир две оборудуют для маломобильных москвичей — расширят дверные проемы и коридоры, установят специальные розетки, сантехнику и дверной глазок, а также расположат на доступном уровне оконные ручки. Сейчас строится наземная часть дома, добавил руководитель департамента. Во всех квартирах выполнят полностью соответствующую столичным стандартам реновации готовую улучшенную отделку.
На нежилом первом этаже будут находиться вестибюль жилой части, лифтовые холлы, почтовые ящики, технические помещения и комнаты для инвентаря. Современные лифты оснастят тактильными и визуальными средствами информации.
Строители выполнят на уровне поверхности земли вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла для удобства жильцов с детскими колясками и маломобильных москвичей, а шероховатая плитка защитит от скольжения.
Также строители благоустроят и озеленят придомовую территорию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru