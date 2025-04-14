Новый дом по программе реновации появится на Стартовой улице

Новый многоквартирный дом в рамках программы реновации ветхого жилья появится на Стартовой улице (Лосиноостровский район, СВАО). Согласован проект будущего здания. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

По его словам, односекционный дом возведут на месте расселенного. Часть квартир приспособят для маломобильных москвичей. Входы в здание будут находиться на уровне земли, а межквартирные коридоры, лифтовые холлы и проходы в вестибюли — без перепадов и порогов. Также в новом здании откроется Центр информирования по переселению в рамках программы реновации.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

