Новый дом по программе реновации появится на Стартовой улице
Новый многоквартирный дом в рамках программы реновации ветхого жилья появится на Стартовой улице (Лосиноостровский район, СВАО). Согласован проект будущего здания. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
По его словам, односекционный дом возведут на месте расселенного. Часть квартир приспособят для маломобильных москвичей. Входы в здание будут находиться на уровне земли, а межквартирные коридоры, лифтовые холлы и проходы в вестибюли — без перепадов и порогов. Также в новом здании откроется Центр информирования по переселению в рамках программы реновации.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- За ночь над территорией России сбили 52 украинских беспилотника
- Трамп анонсировал новые пошлины на импорт полупроводников
- Бастрыкин запросил доклад о проверке религиозных обрядов мигрантов
- Россияне после выхода на пенсию желают получать 52 тысячи рублей в месяц
- Песков рассказал о предстоящей «Прямой линии» с Путиным
- Минкультуры: В Донбассе откроются киностудии
- СМИ: Системы РЭБ России эффективно противодействуют Starlink
- СМИ: Второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в Риме
- СМИ: Торговая война Трампа против Китая обречена на провал
- В Госдуму внесут законопроект о запрете коллекторской деятельности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru