Новый дом по программе реновации построят в районе Измайлово

Согласован проект нового многоквартирного дома с подземной автостоянкой, который построят на Никитинской улице (район Измайлово, ВАО) в рамках программы реновации ветхого жилья. Об этом заявил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

В здании проектом предусмотрены 194 квартиры, его возведут на месте расселенного пятиэтажного дома. На нежилом первом этаже будут находиться помещения общественного назначения с отдельными выходами с улицы. Также строители благоустроят и озеленят прилегающую территорию.

Проект отвечает всем современным требованиям пожарной безопасности — во всех помещениях установят автоматические системы канализации, лифтовый блок отгородят противопожарными дверями, также в здании предусмотрены незадымляемые лестничные клетки.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о реализации программы реновации в Хорошево-Мневниках. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

Высокие темпы строительства жилья отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

