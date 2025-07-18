Новый дом по программе реновации построят в районе Измайлово
Согласован проект нового многоквартирного дома с подземной автостоянкой, который построят на Никитинской улице (район Измайлово, ВАО) в рамках программы реновации ветхого жилья. Об этом заявил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
В здании проектом предусмотрены 194 квартиры, его возведут на месте расселенного пятиэтажного дома. На нежилом первом этаже будут находиться помещения общественного назначения с отдельными выходами с улицы. Также строители благоустроят и озеленят прилегающую территорию.
Проект отвечает всем современным требованиям пожарной безопасности — во всех помещениях установят автоматические системы канализации, лифтовый блок отгородят противопожарными дверями, также в здании предусмотрены незадымляемые лестничные клетки.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о реализации программы реновации в Хорошево-Мневниках. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.
Высокие темпы строительства жилья отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru