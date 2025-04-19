Новый дом по программе реновации построят на Мироновской улице
Новый жилой комплекс по программе реновации площадью почти в 48 тысяч кв.м появится в московском районе Соколиная Гора на улице Мироновской. Он будет состоять из двух корпусов. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«В жилом комплексе предусмотрено 568 квартир с улучшенной отделкой, выполненной по стандартам программы реновации. Новостройка будет оснащена современными инженерными системами, а входные группы оформят просторными тамбурами с витражным остеклением», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Овчинский добавил, что район обладает всей необходимой инфраструктурой. В радиусе километра находятся поликлиники, кафе, салоны красоты, школы и спортивные объекты. Он отметил и хорошую транспортную доступность нового ЖК – рядом с ним находится станция МЦК Измайлово.
Проект новостройки также предусматривает места для консьержей, детских колясок и других бытовых объектов на первых этажах. Они будут нежилыми. Рядом с домом установят детские игровые площадки и места для занятий спортом и проведут озеленение территории.
Программа реновации была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал нарастить темпы ее реализации в два раза.
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