Новый дом для программы реновации появится на востоке Москвы

В столице согласовали участок для строительства дома для программы реновации в районе Соколиная Гора, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков. Новостройка будет возведена по адресу проспект Буденного, земельный участок 49.

«Мосгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту жилого дома в Восточном административном округе. Здание планируют возвести на месте пятиэтажки 1961 года постройки, включенной в программу реновации. В новостройке будет 253 квартиры, общая площадь которых превысит 13 тысяч квадратных метров», – рассказал Иван Щербаков.

Общая площадь застройки составит 916 «квадратов», новостройка будет сдана с чистовой отделкой. На первом этаже предусмотрены вестибюли, помещения консьержей, зоны для колясок и почтовых ящиков. Также там будут располагаться нежилые помещения, в которых будут работать магазины, салоны и другие коммерческие организации. Кроме того, будут созданы условия для комфортного перемещения людей с ограниченными возможностями.

Во дворе будущего дома будут проложены дорожки, высажены кустарники и деревья, засажен газон, а также будут установлены детская и спортивная площадки.

Будущий дом будет находиться в пешей доступности от станции метро «Шоссе Энтузиастов». В непосредственной близости расположена необходимая инфраструктура: образовательные учреждения, медицинские центры, объекты бытового обслуживания, магазины и рестораны, а также популярный у москвичей Измайловский парк.

Программа реновации действует с 2017 года и затрагивает около миллиона столичных жителей. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил вдвое увеличить темпы реализации программы и рассказал о создании новых рабочих мест благодаря программе реновации.

