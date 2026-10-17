Новый дом для программы реновации построят на северо-западе Москвы

Нововостройка для программы реновации появится в Северо-Западном округе Москвы по адресу: Походный проезд, земельный участок 9/1. О том, что проект согласован, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.



«Положительное заключение государственной экспертизы получил проект односекционного жилого дома в районе Южное Тушино. Его планируют возвести на земельном участке площадью около 0,4 гектара на месте включенного в программу реновации четырехэтажного здания 1961 года постройки. В доме запроектированы 205 квартир общей площадью более 12 тысяч квадратных метров», — отметил Щербаков.



Проект предусматривает размещение на первом этаже помещений для коммерческого использования общей площадью около 400 кв. м., а также центра информирования населения о переселении по программе реновации.



Вход в подъезд будет оборудован двойным тамбуром. Рядом с вестибюлем разместят колясочную и помещение консьержа. В доме установят четыре лифта, в том числе два адаптированных для маломобильных граждан. Один лифт будет вести на подземную парковку.



Квартиры будут сдаваться готовыми к заселению: с чистовой отделкой, установленной сантехникой и остекленными лоджиями.



На прилегающей территории будут установлены одна спортивная и три детские площадки, зоны для отдыха.



Район строительства дома обладает развитой инфраструктурой. В шаговой доступности есть остановки транспорта, школа и магазины, а также экопарк «Сходненский ковш».

