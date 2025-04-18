Новый деловой центр построят в районе Нагатинский Затон
Новый деловой квартал из двух трехэтажных корпусов суммарной площадью около 6000 квадратных метров появится на проспекте Андропова, 11/1 (ЮАО). Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Площадь одного из корпусов — 3500 «квадратов», второго — 2500 квадратных метров. На первых этажах будут находиться рестораны и кафе совокупной площадью около 1800 квадратных метров. На двух верхних этажах разместятся офисные помещения. «Здания будут стоять на берегу Нагатинского затона, и панорамное остекление откроет посетителям и сотрудникам делового центра прекрасный вид на водоем», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Также проектом предусмотрены кладовые, кухня-столовая, серверные, гардеробы, санузлы, офисы открытого типа, переговорные и помещения охраны. Бизнес-центр приспособят для маломобильных посетителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru