Новый арт-объект появится на северо-западе Москвы

На северо-западе столицы в Покровском-Стрешневе появится новый арт-объект в виде металлической извивающейся финишной ленты. Он запроектирован на прогулочном бульваре около спорткомплекса «Чкалов Арена».

«Финишная лента» продолжает спортивную тему, заложенную в концепцию благоустройства территории от архитектурного бюро APEX, где мотивы стадионных беговых дорожек интегрированы в рисунок общественных пространств. Предполагается, что инсталляция станет новой достопримечательностью, которая отражает не только спортивную составляющую, но и вектор развития всей локации жилого района ÁLIA.

В границах муниципального района Покровское-Стрешнево создается уникальный для Москвы спортивный кластер, который кроме «Чкалов Арены» включает также футбольный стадион «Открытие Арена», каяк-клуб и спорткомплекс «Буревестник» (водные виды спорта), также планируется открытие теннисного центра и клиники спортивной медицины.

По данным девелопера жилого проекта – компании Asterus, как минимум 3 % покупателей квартир в ÁLIA выбирают район именно из-за спортивной инфраструктуры.

«Интеграция искусства в девелоперские проекты – часть нашей рыночной стратегии, которая реализуется в различных формах, в том числе через арт-объекты. Таким образом мы создаем дополнительную ценность продукта для нашей целевой аудитории, которая уважает визионерство и считывает культурный код», – отметила коммерческий директор компании Юлия Обухова.

На его территории уже открыт мурал с изображением Валерия Чкалова от арт-группы ZUKCLUB, который украсил стены технического здания котельной. Жилой район возводится на территории бывшего Тушинского аэродрома, поэтому образы авиации, полетов и неба деликатно обыгрываются в застройке, как связь с историей и памятью места.

