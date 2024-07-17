«Новые возможности!»: Эксперты оценили преимущества Южной рокады

Южная рокада станет крупнейшей магистралью Москвы, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. На сегодняшний день ее готовность составляет 91%. Строительство рокады разделено на восемь участков, пять из которых уже завершены.

Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Золотов подчеркнул важность появления в Москве Южной рокады. По его словам, новая магистраль обеспечит возможность развития нового бизнеса и создание новых рабочих мест.

«Южная рокада очень важна для жителей южного направления Москвы. Она является дублером третьего транспортного кольца (ТТК) и МКАДа. При протяженности в 40 км она связывает 24 района города. Эта магистраль значительно разгрузит трафик на МКАДе и ТТК. Она свяжет несколько проспектов и улиц, где водители будут использовать эту дорогу как основную, оставляя МКАД как альтернативное направление. Новые дороги и направления - возможности для развития нового бизнеса, новые рабочие места на тех участках, где проходит южная рокада. Транспортная доступность играет основную роль для благополучия населения. При прогрессивных темпах застройки Москвы новые дороги являются ожидаемыми изменениями в инфраструктуре города», - сказал Золотов.

Старший преподаватель по курсу «Управление дорожным движением» Высшей школы урбанистики, Факультет городского и регионального развития НИУ ВШЭ Андрей Мухортиков в свою очередь отметил, что Южная рокада обеспечит создание новых удобных маршрутов для сотен тысяч москвичей.

«Завершение строительных работ на всех участках Южной рокады, как и на участках и съездах с Юго-восточной хорды на юге Москвы, позволят усилить уже достигнутый транспортный эффект от этих магистралей. Имеется в виду разгрузка МКАД, радиальных магистралей и формирование новых удобных маршрутов для сотен тысяч москвичей каждый день. Ожидается также завершение реконструкции Каспийской улицы, которая соединяет Южную рокаду и Юго-Восточную хорду», - сказал эксперт.

Он призвал задуматься о повышении пропускной способности перекрестков Южной рокады.

«Вместе с тем, для того чтобы Южная рокада использовалась для полноценного транзита между западом и югом Москвы, нужно повышать пропускную способность ее перекрестков с радиальными магистралями - Ленинским, Севастольским проспектами, проспектом Вернадского и Профсоюзной улицей. На всех них светофоры, причём Южная рокада едет 20-25% времени цикла, так как приоритет справедливо отдают вылетным магистралям. Рано или поздно на этих перекрестках придётся строить развязки эстакадного или тоннельного типа. Но все светофоры убирать с рокады не нужно с транспортной точки зрения и вряд ли получится технически», - заключил Мухортиков.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве на западе Москвы улично-дорожной сети протяженностью почти четыре километра.

«По проекту в Западном административном округе идет строительство и реконструкция 3,7 километра дорог, в том числе одного путепровода протяженностью 215 метров. Общая строительная готовность объекта составляет 75 процентов. Завершить все работы планируется уже в этом году», - подчеркнул Ефимов.

