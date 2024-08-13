Новые станции Солнцевской линии метро – обладатели двух наград конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства»
Участок Солнцевской линии метро со станциями «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково», созданный при участии холдинга «Мосинжпроект», удостоен двух наград конкурса правительства Москвы «Лучший реализованный проект в области строительства». Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков.
«Создание нового участка Солнцевской линии подземки и его интеграция в инфраструктуру аэропорта Внуково – непростой проект, потребовавший от метростроителей высокого профессионализма. В результате его реализации у горожан впервые появилась возможность добираться до аэропорта на метро», – рассказал Сергей Жуков.
Он отметил, что станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» победили в номинации «Лучший реализованный проект строительства объектов метрополитена и железнодорожного транспорта» и по оценке городской конкурсной комиссии, и по результатам общегородского голосования.
«Мосинжпроект» участвует в конкурсе «Лучший реализованный проект в области строительства» с 2014 года и за это время удостоен более 30 наград.
Конкурс правительства Москвы «Лучший реализованный проект в области строительства» проводится с 2000 года. Победители определяются на открытом общегородском голосовании, в котором принимают участие жители города, а также городской конкурсной комиссией.
Мэр Москвы Сергей Собянин провел торжественную церемонию подведения итогов конкурса в преддверии Дня строителя.
АО МОСИНЖПРОЕКТ LjN8KRFNZ
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