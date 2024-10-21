Новые путепровод и подземный переход появятся на северо-востоке Москвы

Проект развития улично-дорожной сети длиной 3,4 км и возведения подземного перехода и путепровода реализуется в СВАО Москвы. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

По его словам, окончание строительства намечено на 2026 год. Сейчас ведется строительство перехода, переустройство инженерных коммуникаций, монтаж подпорных стен путепровода и устройство улично-дорожной сети. Готовность объекта составляет порядка 8%, подчеркнул руководитель департамента.

Первый этап реализации проекта предусматривает строительство и реконструкцию улично-дорожной сети, в частности, путепровода длиной 135 метров. На втором этапе будет возведен подземный переход на улице Римского-Корсакова.

Будут реконструированы Юрловский проезд, улицы Римского-Корсакова и Костромская, а также Казеевский переулок. Также будет построен проезд №5003 длиной 735 метров, включающий в себя путепровод через промышленные железнодорожные пути.

Воплощение проекта в жизнь разгрузит прилегающую улично-дорожную сеть, а также улучшит транспортную доступность районов Бибирево, Алтуфьевский и Отрадное.

