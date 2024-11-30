Новые общественно-деловые комплексы построят в Коммунарке

Шесть земельных участков для возведения общественно-деловой инфраструктуры в Коммунарке (Новая Москва) столица предоставит девелоперам по итогам аукционов. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Девелоперы смогут принять участие в создании центра деловой активности, который формируется в Коммунарке. Город выставил на торги право на заключение шести соглашений о реализации масштабных инвестиционных проектов. Они позволят победителям аукционов арендовать почти 4,1 гектара земли для строительства общественно-деловых центров общей площадью свыше 490 тысяч квадратных метров», — отметил вице-мэр.



Прием заявок в зависимости от лота завершится 2 декабря, 13, 21, 27 и 31 января, а также 6 февраля. Инвесторы смогут заключить с Москвой договоры аренды сроком на пять лет по льготной ставке один рубль в год.



По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, на земельных участках смогут появиться паркинги, рестораны, кафе, торговые помещения и офисы. Площадь наибольшего комплекса составит 157,9 тысячи «квадратов», он будет построен на участке площадью 0,92 га.



Площадь остальных земельных участков составит 0,96 га, 0,63 га, 0,3 га, также на торги выставлены два участка площадью по 0,65 га.



Актуальные предложения от города размещены на Инвестиционном портале Москвы. Чтобы принять участие в аукционах, следует зарегистрироваться на площадке «Росэлторг» и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью.



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