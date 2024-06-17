Новую школу на 775 учеников построят в Хорошево-Мневниках

В московском районе Хорошево-Мневники в пешей доступности от строящейся станции метро «Звенигородская» возведут школу на 775 учеников в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, инвестор также построит детский сад, рассчитанный на 350 мест.

«Трудоустроиться смогут свыше ста человек – это педагоги, воспитатели, методисты и другой административно-вспомогательный персонал», – пояснил Овчинский.

В свою очередь управляющий партнер ГК ФСК по сегменту «Москва» Ольга Скоморохова сообщила, что завершить строительные работы планируют в 2025 году. Новая школа и детский сад станут частью социальной инфраструктуры жилого комплекса Sydney City.

«Здание школы будет состоять из двух блоков – для начальных и старших классов», – добавила она.

Правительство Москвы с 2020 года заключило более 100 соглашений с инвесторами в рамках программы МПТ. Строительство более 4,6 млн квадратных метров недвижимости позволит создать более 215 тысяч рабочих мест.

