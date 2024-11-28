Новую школу на 430 учеников построят на востоке Москвы

Согласован проект школы на 430 мест в составе жилой застройки в районе Преображенское на востоке столицы, рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

Школу построят по адресу: 1-ая улица Бухвостова, владение 12/11. Щербаков отметил, что общая площадь здания из двух блоков составит более девяти тысяч квадратных метров. Один блок (двухэтажный) будет предназначен для учащихся начальной школы, второй блок (четырехэтажный) – для средней.

На первом этаже будут два отдельных входа - для начальной и основной школ с зонами ожидания, гардеробами и постами охраны. В двухэтажном блоке расположатся учебные кабинеты и медиатека. Также на первом этаже обустроят гимнастический и универсальный спортзалы, медкабинет и пищеблок.

На втором этаже разместятся учебные кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс, блок администрации школы с рабочим пространством для преподавателей и зоны отдыха. Еще спецкабинеты обустроят на третьем и четвертом этажах. Там же будут помещения предпрофподготовки с зонами конструирования, моделирования и медиатека.

Прилегающую территорию облагородят и озеленят, высадив кустарники и деревья. Также на территории установят спортивные площадки и обустроят места для отдыха.

