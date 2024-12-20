Новую поликлинику в Коммунарке планируется построить в 2025 году

Строительство новой взрослой поликлиники в Коммунарке (Новая Москва), рассчитанной на 475 посещений в смену, планируется закончить в 2025 году. Медучреждение будет открыто в составе ЖК «Бунинские Луга», заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



Поликлинику построят вблизи деревни Столбово. Девелопером проекта выступила компания «ПИК».



«Площадь здания превысит 5,5 тысячи квадратных метров. В поликлинике будут вести прием специалисты общей практики и узкого профиля. Строительная готовность объекта на текущий момент составляет 85 процентов. После завершения всех работ инвестор передаст поликлинику в городскую систему здравоохранения», — отметил вице-мэр.



Новая поликлиника будет полностью отвечать новому столичному стандарту. Ее оборудуют офтальмологическим, стоматологическим и эндоскопическим комплексами, ультразвуковым сканером и рентгеновскими аппаратами, здесь также разместятся отделение функциональной диагностики и терапевтическое отделение.



Медицинское учреждение полностью приспособят для маломобильных москвичей. Здесь также разместятся конференц-зал, комнаты отдыха для персонала, гардероб для посетителей, аптечный пункт и буфет.



В свою очередь в Мосгосстройнадзоре добавили, что площадь земельного участка под строительство четырехэтажного медучреждения составляет 0,7 га. На площадке уже провели пять выездных проверок. Специалисты оценили качество применяемых материалов и проводимых работ.



Качеству возводимых медучреждений уделяется особое внимание по поручению столичного мэра Сергея Собянина. По словам главы Департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, в Новой Москве с момента присоединения к столице начали работать 29 объектов здравоохранения, в которых москвичи могут проходить лечебные и восстановительные процедуры, диагностики, а также получать консультации квалифицированных врачей.

