Новостройку по реновации возводят на западе Москвы

Жилой комплекс из шести корпусов площадью свыше 55 тысяч квадратных метров возводят на западе Москвы, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



В новом ЖК по реновации на улице Лобачевского будет 444 квартиры с готовой отделкой. Первые этажи будут нежилыми, там в будущем разместятся кафе, магазины, аптеки другие предприятия социально-бытового назначения.



«В каждой секции смонтируют лифты, в подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясок и велосипедов. В настоящее время на объекте ведется монтаж фасадов, черновая и чистовая отделка. Жилой комплекс возводят в районе со сложившейся городской и транспортной инфраструктурой. В пешей доступности находится станция метро “Проспект Вернадского”, а также объекты здравоохранения и учебные заведения», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы .



Придомовая территория нового ЖК будет озеленена и облагорожена, специалисты установят площадки для занятий спортом и активного отдыха, отмечается в сообщении столичного департамента градполитики.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что при строительстве в столице новостроек по реновации применяются префаб-технологии. Градоначальник поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

