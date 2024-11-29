Новостройку по программе реновации возведут в Москве в Нагатинском Затоне

В Москве согласовали проект по строительству нового многоквартирного жилого дома по программе реновации на улице Речников в Нагатинском Затоне. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

По его словам, здание будет состоять из двух корпусов – трехсекционного и двухсекционного.

«Технические решения, представленные в проектной документации, соответствуют государственным правилам и стандартам в строительстве, а также отвечают нормам пожарной безопасности», – добавил Щербаков.

Все входы в жилом доме будут расположены на уровне земли, что обеспечит удобство и безбарьерную среду для жильцов.

Корпуса построят с просторными вестибюлями, где предусмотрены отдельное помещение под колясочную, а также комната для консьержей. Жильцы дома смогу пользоваться собственной подземной парковкой.

Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

