Новостройку по программе реновации возведут в Москве в Нагатинском Затоне
В Москве согласовали проект по строительству нового многоквартирного жилого дома по программе реновации на улице Речников в Нагатинском Затоне. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
По его словам, здание будет состоять из двух корпусов – трехсекционного и двухсекционного.
«Технические решения, представленные в проектной документации, соответствуют государственным правилам и стандартам в строительстве, а также отвечают нормам пожарной безопасности», – добавил Щербаков.
Все входы в жилом доме будут расположены на уровне земли, что обеспечит удобство и безбарьерную среду для жильцов.
Корпуса построят с просторными вестибюлями, где предусмотрены отдельное помещение под колясочную, а также комната для консьержей. Жильцы дома смогу пользоваться собственной подземной парковкой.
Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.
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