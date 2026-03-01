Новостройку по программе реновации возведут на Кубанской улице

Новый дом по программе реновации ветхого жилья построят на Кубанской улице. О том, что проект многоквартирного дома согласован, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Новый дом появится на месте включенной в программу реновации пятиэтажки. Площадь застройки составит около 900 квадратных метров», — отметил он. Площадь 117 предусмотренных проектом квартир составит порядка 7600 квадратных метров. По словам Щербакова, проект отвечает современным стандартам и нормам безопасности.

Новое здание проектировалось с учетом требований безбарьерной среды. Широкие вестибюли без порогов и перепадов во входных группах жилых секций сделают доступ в здание удобным, как с улицы, так и со стороны двора.



На нежилом первом этаже предусмотрены помещения общественного назначения суммарной площадью 367 квадратных метров. Строители выполнят отделку помещений перед заселением, а также благоустроят и озеленят придомовую территорию.

Поблизости расположены станция Люблино МЦД-2, Люблинский парк, торговые центры, кафе, магазины, медицинские и образовательные учреждения.

Столичный мэр Сергей Собянин отметил, что программу реновации в Москве выполнили более чем на 25%. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

Высокие темпы строительства жилых домов в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

