Новостройку для программы реновации возведут на севере Москвы

Новый многоквартирный дом для программы реновации возведут в Войковском районе Северного административного округа Москвы. О согласовании соответствующего проекта сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Выдано положительное заключение государственной экспертизы по проекту дома на 368 квартир в Войковском районе. Его возведут для программы реновации на земельном участке площадью около 0,9 гектара на месте двух расселенных пятиэтажек 1965-1966 годов постройки. Запроектированы две отдельно стоящие секции, объединенные подземной парковкой. Общая площадь жилых помещений превысит 24 тысячи квадратных метров», — рассказал Щербаков.

Здание построят по адресу: Нарвская улица, земельный участок 1. Площадь жилых помещений превысит 24 тысячи квадратных метров. Квартиры сдадут готовыми к заселению: с чистовой отделкой, остекленными лоджиями и сантехникой. Кроме того, в одной из секций дома предусмотрены четыре квартиры для маломобильных граждан.

У новостройки будет два входа с двойным тамбуром, чтобы жильцы могли выходить во двор, не пересекая проезжую часть. В доме предусмотрен просторный вестибюль.

На первых этажах запланированы нежилые коммерческие помещения общей площадью 900 кв. м. Также в одной из секций расположится центр информирования населения о переселении.

Прилегающую территорию озеленят, установят спортивную и детскую площадки, проложат дорожки. В непосредственной близости от будущей новостройки располагаются школы, детские сады, магазины, остановки общественного транспорта, а также парки и скверы.

Программа реновации в Москве действует с 2017 года, она охватывает около миллиона горожан и предусматривает расселение более пяти тысяч домов.

