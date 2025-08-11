Новостройка по реновации появится в московском районе Солнцево

В Москве построят новостройку в районе Солнцево Западного административного округа в рамках реализации программы реновации. Проект жилого дома согласован, сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Для новоселов подготовят 866 квартир, часть из них адаптируют для маломобильных жильцов», – пояснил он.

Уточняется, что дом будет состоять из двух отдельных корпусов, построенных в форме буквы П. Они образуют полузакрытые дворики, объединенные подземной парковкой. Между двумя корпусами также появится площадка для отдыха и прогулок. Входные группы дома будут сквозными, что обеспечит доступ к квартирам со стороны улицы и со двора.

Первый этаж дома займут нежилые помещения общественного назначения, среди прочего там планируют разместить центр информирования по переселению в рамках реновации.

Программа реновации, утвержденная в 2017 году, предусматривает расселение более пяти тысяч домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги восьми лет ее реализации и также поручил ускорить темпы проведения программы вдвое.

