Трамп заявил, что в пятницу «едет в Россию»

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что в ближайшую пятницу намерен отправиться в Россию.

Трамп направил нацгвардию в Вашингтон

По его словам, он собирается встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

«Мне не нравится быть в Вашингтоне и говорить о том, как здесь небезопасно, грязно и отвратительно... некогда прекрасная столица была исписана граффити», - указал глава Белого дома.

СМИ допустили, что американский лидер оговорился.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп встретятся в пятницу, 15 августа, на Аляске, сообщает RT.

