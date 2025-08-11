Трамп заявил, что в пятницу «едет в Россию»
11 августа 202518:06
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что в ближайшую пятницу намерен отправиться в Россию.
По его словам, он собирается встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
«Мне не нравится быть в Вашингтоне и говорить о том, как здесь небезопасно, грязно и отвратительно... некогда прекрасная столица была исписана граффити», - указал глава Белого дома.
СМИ допустили, что американский лидер оговорился.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп встретятся в пятницу, 15 августа, на Аляске, сообщает RT.
