Новое здание для социальных учреждений возведут на севере Москвы

В Москве согласовали проект строительства нового здания для социальных учреждений в Молжаниновском районе. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Четырехэтажное здание общей площадью 6,6 тысячи квадратных метров возведут на 3-й Подрезковской улице», – уточнил Щербаков.

В нём разместятся - ОВД, центр госуслуг, отделение Московского городского центра реабилитации, а также семейный центр и центр московского долголетия. Также там оборудуют актовый зал на 80 мест с гримерной и звукооператорской для проведения групповых занятий, лекций, семинаров, музыкальных вечеров и видеопросмотров.

На первом этаже разместятся: Отдел по вопросам миграции МВД, кабинеты для обработки заграничных паспортов с биометрической кабиной и документов по регистрационному и миграционному учету, зона приема центра госуслуг, зона электронных услуг на восемь мест, а также кабинет регистрации брака. Кроме того, на первом этаже предусмотрены комната матери и ребенка, детский уголок и гардероб.

На втором и третьем этажах специалисты центра московского долголетия будут проводить занятия в творческих мастерских, в кулинарной студии, в медиагостиной, бильярдной, в зале для игры в настольный теннис, а также в тренажерном и спортивном залах.

Часть третьего этажа отведут семейному центру, в котором обустроят кабинеты психолога, юриста, а также библиотеку с компьютерным залом. Четвертый этаж займет отделение Московского городского центра реабилитации.

