Новая набережная появится в столичном районе Кунцево
Согласован проект второго этапа берегоукрепления Москвы-реки в Рублево-Архангельском в районе Кунцево, рассказал глава Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.
«Проект предполагает устройство набережной Москвы-реки в Рублево-Архангельском. Согласно документации, она будет повторять существующую береговую линию. Протяженность набережной на этом участке составит около 817 метров», – рассказал Иван Щербаков.
Берегоукрепление будет осуществлено с учетом возможных неблагоприятных сочетаний нагрузок и воздействий окружающей среды.
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