Новая набережная появится в столичном районе Кунцево

Согласован проект второго этапа берегоукрепления Москвы-реки в Рублево-Архангельском в районе Кунцево, рассказал глава Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

«Проект предполагает устройство набережной Москвы-реки в Рублево-Архангельском. Согласно документации, она будет повторять существующую береговую линию. Протяженность набережной на этом участке составит около 817 метров», – рассказал Иван Щербаков.

Берегоукрепление будет осуществлено с учетом возможных неблагоприятных сочетаний нагрузок и воздействий окружающей среды.

Металлоконструкции подпорной стены обработают от коррозии.

