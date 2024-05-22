Новая детская поликлиника появится в Зеленограде
Новая детская поликлиника в рамках программы реновации появится в столичном районе Крюково (ЗелАО). Она будет рассчитана на 320 пациентов в смену. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, здание будущего медучреждения готово на 27%: возведение монолита здания завершено, сейчас ведется монтаж внутренних стен. Застройщиком выступает АНО «РСИ». Площадь территории поликлиники составит порядка 5000 «квадратов». В медучреждении появится новейшее медоборудование для удобства местных жителей.
Загрутдинов также напомнил о заявлении мэра Москвы Сергея Собянина, который отметил, что объекты здравоохранения строятся в микрорайонах, которые затронула программа реновации, а также в новых столичных микрорайонах и там, где поликлиники не подлежат реконструкции.
В новой поликлинике разместятся кабинеты врачей-педиатров и узкопрофильных специалистов. Кроме того, маленькие жители Зеленограда смогут пройти в стенах нового медучреждения необходимые исследования, а также получить вакцины и сдать анализы. В поликлинике также предусмотрены зоны функциональной и лучевой диагностики и реабилитации. Появится здесь и травматологическое отделение.
Новое здание будет полностью соответствовать стандарту московских поликлиник. В частности, это касается цветового оформления фасадов и алюминиевых панелей, которыми они облицованы. Они отличаются прочностью, износостойкостью, влагостойкостью, экологичностью и негорючестью.
На первом этаже оборудуют кафе, а на этажах, где будут находиться кабинеты врачей, разместятся зоны ожидания с игровыми пространствами. Удобно будет работать в новой поликлинике и ее сотрудникам — к их услугам появятся комнаты психологической разгрузки и отдыха, а кабинеты оборудуют эргономичной мебелью.
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